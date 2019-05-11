Окупанти посилюють заходи із русифікації ОРДЛО

https://racurs.ua/ua/n121808-boyovykam-v-ordlo-nakazano-obov-yazkovo-otrymaty-rosiyski-pasporty-minoborony-video.html

Ракурс

Бойовикам розташованих в Донецьку та Луганську 1-го і 2-го армійських корпусів ЗС РФ доведене розпорядження російського командування про обов’язковість отримання громадянства країни-агресора.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

У Міноборони наголошують на посиленні окупантами заходів із русифікації населення тимчасово окупованих територій сходу України.

Так, у ЗМІ на окупованих територіях масово розповсюджуються пояснення щодо умов та правил отримання російських паспортів, також відбувається розсилання відповідних інформаційних СМС.

Зазначається, що окупаційна влада запроваджує додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої Києвом ділянки україно-російського кордону. Ці обмеження передусім стосуються бойовиків та співробітників так званих правоохоронних органів й окупаційних адміністрацій.

Цим категоріям осіб перетинати кордон дозволяється лише у випадку службового відрядження з попереднім інформуванням російської сторони. В інших випадках здійснюється прискіпливий огляд й здебільшого у в’їзді на територію Росії відмовляють.

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін підписав указ, котрий спрощує процедуру отримання російського громадянства жителями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Згодом донецькі бойовики опублікували пояснення щодо того, в яку суму обійдеться отримання російського громадянства.