РФ облаштувала полігони в заповідниках на окупованих територіях України. Фото:

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РФ створює так звані природоохоронні установи на окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Таким чином країна-агресор хоче зміцнити контроль над захопленими гектарами заповідних земель та природними ресурсами України. Водночас російська армія продовжує нищити українські екосистеми та заповідні зони, перетворюючи їх на простір бойових дій, військових укріплень і катастрофічного забруднення. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 6 листопада повідомило у Telegram.

Хижацькі дії російських окупантів щодо українського довкілля завдають багатомільярдних збитків і мають ознаки воєнного злочину, — зазначила воєнна розвідка.

Зазначається, що в зоні ведення активних бойових дій або під російською окупацією перебувають десятки українських заповідних територій, екосистеми яких зазнають колосальних збитків.

Зокрема, це:

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (Херсонська область);

Національний природний парк «Меотида» (Донецька область);

Приазовський національний природний парк (Запорізька область);

Кінбурнську косу (Миколаївська область);

Національний природний парк «Святі Гори» (Донецька область);

Національний природний парк «Кремінські ліси» (Луганська область).

Нагадаємо, у червні ГУР інформувало, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки.