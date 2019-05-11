Медведь обокрал охотников в РФ. Фото: Landlord

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Ракурс

Медведь сумел обокрасть российских охотников на Камчатском полуострове.

Инцидент случился на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Животное залезло в автомобиль и вытащило из машины холодильник с продуктами питания. Видео интересного случая опубликовали на канале kamchat100 в YouTube.

Очевидцы сняли на видео, как охотники пытаются отогнать медведя от машины. Один из мужчин даже выстрелил в воздух из ружья, чтобы напугать вора. Животное все же не бросило добычу и смогло сбежать с холодильником в лес.

Напомним, в начале апреля в российском Приамурье на туристической базе медведь напал на женщину. Оказалось, что потерпевшая пыталась покормить его. Когда женщина продвинула в клетку свою левую руку, животное схватило ее и сильно травмировало. Искалеченную руку врачи вынуждены были ампутировать.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки домашний кот украл лотерейный билет своей хозяйки, который победил в лотерее. Американка купила лотерейные билеты и положила их на тумбочке. Через некоторое время ее кот сбросил их с тумбочки и занес билеты под кровать. Оказалось, что выигрыш хозяйки животного составлял 50 тыс. дол.