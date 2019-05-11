Ведмідь обікрав мисливців в РФ. Фото: Landlord

https://racurs.ua/ua/n121807-u-rosiyi-vedmid-vkrav-u-myslyvciv-holodylnyk-z-harchamy-video.html

Ракурс

Ведмідь зумів вкрасти їжу в російських мисливців на Камчатському півострові.

Інцидент трапився на трасі Петропавловськ-Камчатський — Мільково. Тварина залізла до мисливців в автомобіль та витягнула з машини холодильник із продуктами харчування. Відео цікавого випадку опублікували на каналі kamchat100 в YouTube.

Очевидці зняли на відео, як мисливці намагаються відігнати ведмедя від машини. Один із чоловіків навіть вистрелив в повітря із рушниці, щоб налякати злодія. Тварина все ж не кинула здобич та змогла втекти з холодильником до лісу.

Нагадаємо, на початку квітня в російському Приамур’ї на туристичній базі ведмідь напав на жінку. Виявилося, що потерпіла намагалася погодувати його. Коли жінка просунула в клітку свою ліву руку, тварина схопила її й сильно травмувала. Скалічену руку лікарі змушені були ампутувати.

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