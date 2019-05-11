Лукашенко оценил убытки Беларуси от некачественной российской нефтиhttps://racurs.ua/n121806-lukashenko-ocenil-ubytki-belarusi-ot-nekachestvennoy-rossiyskoy-nefti.htmlРакурс
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сумму убытков его государства из-за некачественной российской нефти.
По словам Лукашенко, речь идет о сотнях миллионов долларов, точнее эту сумму можно будет установить после проведения ревизии на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает агентство «Белта».
Журналисты часто эту сумму называют, она недалека от истины, — подчеркнул Лукашенко.
Глава Беларуси отмечает, что эту сумму входят потери от недополученной валютной выручки, а также транзита. Посылая на специалистов, Лукашенко сообщил, что загрязненная нефть еженедельно «съедает» 4−5 мм толщины труб, по которым ее прокачивают.
По словам Лукашенко, во время недавней встречи с Путиным он не обсуждал вопрос компенсации, однако президент РФ «понимает, что убытки нужно компенсировать».
Лукашенко добавил, что судиться с россиянами по этому вопросу не планирует.
Думаю, мы разберемся, кто кому что должен, — отмечает президент Беларуси.
В апреле белорусская государственная компания «Белнефтехим» оценивала сумму нанесенного ущерба в 100 млн долл. США. Эта компании 19 апреля объявила об ухудшении качества российской нефти и временном прекращении экспорта нефтепродуктов.
Напомним, в апреле Беларусь и Польша остановили транзит загрязненной российской нефти в Европу.