Александр Лукашенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121806-lukashenko-ocenil-ubytki-belarusi-ot-nekachestvennoy-rossiyskoy-nefti.html

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал сумму убытков его государства из-за некачественной российской нефти.

По словам Лукашенко, речь идет о сотнях миллионов долларов, точнее эту сумму можно будет установить после проведения ревизии на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщает агентство «Белта».

Журналисты часто эту сумму называют, она недалека от истины, — подчеркнул Лукашенко.

Глава Беларуси отмечает, что эту сумму входят потери от недополученной валютной выручки, а также транзита. Посылая на специалистов, Лукашенко сообщил, что загрязненная нефть еженедельно «съедает» 4−5 мм толщины труб, по которым ее прокачивают.

По словам Лукашенко, во время недавней встречи с Путиным он не обсуждал вопрос компенсации, однако президент РФ «понимает, что убытки нужно компенсировать».

Лукашенко добавил, что судиться с россиянами по этому вопросу не планирует.

Думаю, мы разберемся, кто кому что должен, — отмечает президент Беларуси.

В апреле белорусская государственная компания «Белнефтехим» оценивала сумму нанесенного ущерба в 100 млн долл. США. Эта компании 19 апреля объявила об ухудшении качества российской нефти и временном прекращении экспорта нефтепродуктов.

Напомним, в апреле Беларусь и Польша остановили транзит загрязненной российской нефти в Европу.