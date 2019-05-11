Олександр Лукашенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121806-lukashenko-ocinyv-zbytky-bilorusi-vid-neyakisnoyi-rosiyskoyi-nafty.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав суму збитків, котрих зазнала його держава через неякісну російську нафту.

За словами Лукашенка, йдеться про сотні мільйонів доларів, точніше цю суму можна буде встановити після проведення ревізії на нафтопереробних заводах. Про це повідомляє агентство «Белта».

Журналісти часто цю суму називають, вона недалека від істини, — наголосив Лукашенко.

Очільник Білорусі зазначає, що цієї суми входять втрати від недоотриманої валютної виручки, а також транзиту. Посилаючи на фахівців, Лукашенко повідомив, що забруднена нафта щотижня «з'їдає" 4−5 мм товщини труб, по яких її прокачують.

За словами Лукашенка, під час нещодавньої зустрічі з Путіним він не обговорював питання компенсації, проте президент РФ «розуміє, що збитки потрібно компенсувати».

Лукашенко додав, що судитися з росіянами з цього питання не планує.

Думаю, ми розберемося, хто кому що винен, — наголошує президент Білорусі.

У квітні білоруська державна компанія «Белнафтохім» оцінювала суму завданих збитків у 100 млн дол. США. Ця компанія 19 квітня оголосила про погіршення якості російської нафти та тимчасове припинення експорту нафтопродуктів.

Нагадаємо, у квітні Білорусь та Польща зупинили транзит забрудненої російської нафти в Європу.