Володимир Зеленський, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n121805-u-zelenskogo-opublikuvaly-video-pro-narodovladdya.html

Ракурс

На сторінці команди новообраного президента України Володимира Зеленського з’явилося відео, присвячене темі народовладдя.

Відео демонструє сюжет про село, «простих людей», а також про чиновника, котрий переміг на виборах і відмежувався від людських проблем.

Виборці, які прибули з усієї країни і належать до різних соціальних груп — від підприємців до бізнесменів, закликають головного героя відеоролика прислухатися до їхніх проблем та почати вирішувати.

Якщо сам не знаєш, спитай у людей, які закони вони хотіли б прибрати, які прийняти, — радять чиновникові.

Після завершення цієї сюжетної лінії на відео стверджують, що здавна в Україні влада та народ жили «в паралельних всесвітах».

І ми перші, хто придумав такий інструментарій влади, який допоможе навести порядок в країні — за допомогою залучення звичайних жителів в суспільне і політичне життя, — наголошується у відео.

Наводити порядок у країні пропонується шляхом висловлювання проблем, котрі турбують людей, у коментарях в інтернеті. Зеленський обіцяє відреагувати на найбільш актуальні з них.

Нагадаємо, Зеленський вчора опублікував відеозвернення до парламенту, в котрому заявив, що народні обранці затягують проведення його інавгурації.