Суд вирішив не забороняти підписувати закон про мову, фото: «Неделя»

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Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення щодо заяви про забезпечення позову громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної» до спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

У відповідній заяві позивач просив суд заборонити спікерові підписувати ухвалений парламентом у квітні закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду.

Суд вирішив відмовити в задоволенні відповідного позову. Зазначається, що ухвалюючи це рішення, суд мотивувався тим, що позивач не надав доказів очевидної протиправності дій Парубія.

Крім того, в позові громадської організації стверджувалося, що її права та права її членів були порушені діями спікера. Однак, зазначають у суді, позивач не надав доказів, що відповідний позов стосується мети, з якою було створено цю громадську організацію.

Нагадаємо, Парубій вчора заявив, що підписання закону про мову відбудеться наступного тижня за будь-яких умов. Спікер переконаний, що під час засідання Ради 14 травня народні обранці не підтримають зареєстровані в парламенті постанови про скасування результатів голосування за мовний закон.