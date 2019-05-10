Андрій Парубій, фото: Андрій Парубій

https://racurs.ua/ua/n121795-zakon-pro-movu-bude-pidpysanyy-nastupnogo-tyjnya-za-bud-yakyh-umov-parubiy.html

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Закон про мову за будь-яких умов буде підписаний наступного тижня й набере чинності.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Політик переконаний, що зареєстровані в парламенті постанови про скасування результатів голосування за мовний закон під час засідання 14 травня не будуть підтримані народними обранцями, що дозволить голові Верховної Ради його підписати і направити на підпис президентові.

Парубій наголошує, що сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація про подання «якимось самоназваним інститутом» позову до Окружного адміністративного суду Києва щодо заборони йому підписувати мовний закон. Проте спікер переконаний, що «суддя українського суду, усвідомлюючи свою високу відповідальність, не дозволить зірвати підписання закону».

Сьогодні прес-служба Окружного адмінсуду повідомила про отримання заяви про забезпечення позову від ГО «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної» до очільника Верховної Ради щодо заборони підписувати закон про мову. Зазначається, що позивач просить заборонити спікерові, народним депутатам та працівникам парламенту здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання цього закону.

Нагадаємо, 25 квітня у Раді були зареєстровані дві постанови про скасування результатів голосування за мовний закон.