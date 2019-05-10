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Під нові санкції потрапили два танкери, фото: «112 Украина»
США розширили санкції щодо Венесуелиhttps://racurs.ua/ua/n121794-ssha-rozshyryly-sankciyi-schodo-venesuely.htmlРакурс
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо Венесуели.
Під них потрапили дві компанії та два танкери. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті американського Мінфіну.
Під санкції потрапила зареєстрована на Маршаллових островах компанія Monsoon Navigation Corporation та зареєстрована в Ліберії Serenity Maritime Ltd, а також танкери Leon Dias и Ocean Elegance, котрі ходять під прапором Панами.
Згадані компанії володіли цими танкерами. За їхньою допомогою нафта з Венесуели доставлялася на Кубу в період з кінця 2018 року по березень цього року.
Очільник Мінфіну США Стівен Мнучін наголошує, що США «вдадуться до подальших дій», якщо Куба продовжить отримувати нафту з Венесуели в обмін на військову підтримку.
Мнучін наголосив, що зняття санкцій можливе лише після «відновлення демократичного порядку».
Наголошується, що сьогоднішні санкції є відповіддю на нещодавно здійснені арешти членів венесуельського парламенту.
Нагадаємо, нещодавно віце-президент США Майк Пенс повідомив про зняття санкцій з венесуельського генерала, котрий виступив проти президента країни Ніколаса Мадуро.
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