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Ракурс
Під нові санкції потрапили два танкери, фото: «112 Украина»

США розширили санкції щодо Венесуели

10 тра 2019, 23:12
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Міністерство фінансів США запровадило нові санкції щодо Венесуели.

Під них потрапили дві компанії та два танкери. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті американського Мінфіну.

Під санкції потрапила зареєстрована на Маршаллових островах компанія Monsoon Navigation Corporation та зареєстрована в Ліберії Serenity Maritime Ltd, а також танкери Leon Dias и Ocean Elegance, котрі ходять під прапором Панами.

Згадані компанії володіли цими танкерами. За їхньою допомогою нафта з Венесуели доставлялася на Кубу в період з кінця 2018 року по березень цього року.

Очільник Мінфіну США Стівен Мнучін наголошує, що США «вдадуться до подальших дій», якщо Куба продовжить отримувати нафту з Венесуели в обмін на військову підтримку.

Мнучін наголосив, що зняття санкцій можливе лише після «відновлення демократичного порядку».

Наголошується, що сьогоднішні санкції є відповіддю на нещодавно здійснені арешти членів венесуельського парламенту.

Нагадаємо, нещодавно віце-президент США Майк Пенс повідомив про зняття санкцій з венесуельського генерала, котрий виступив проти президента країни Ніколаса Мадуро.

Джерело: Ракурс


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