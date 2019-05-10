Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

В Адміністрації президента (АП) відреагували на сьогоднішнє відеозвернення новообраного президента Володимира Зеленського, у котрому прозвучало порівняння дій чинного президента Петра Порошенка з поведінкою туристів під час завершення перебування в єгипетському готелі.

У повідомленні, опублікованому на сторінці прес-служби АП в соціальній мережі Фейсбук, наголошується, що передача влади — це складний і відповідальний процес і чинний президент намагається здійснити його згідно з традиціями демократичних європейських держав.

Україна — це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському, — наголошують в АП.

Зазначається, що Порошенко підтверджує озвучене ще 30 квітня запрошення Зеленському до інавгурації провести зустріч, щоб обговорити питання, пов’язані з передачею повноважень новому президентові. Тому в команді Порошенка не сприймають претензій щодо нібито затягування процесу інавгурації Зеленського.

Наголошується, що дату інавгурації визначає Верховна Рада, а не президент, тому для Порошенка прийнятна будь-яка дата, яку встановить парламент.

Також у Порошенка заявляють, що вважають «позитивним сам факт того, що обраний Президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової влади і хоча б у чомусь продемонстрував власну позицію».

Нагадаємо, у сьогоднішньому відеозверненні Зеленський закликав парламент проголосувати за призначення інавгурації на 19 травня. Він вважає, що парламент затягує інавгурацію, даючи можливість Порошенкові «коїти незворотне» — проводити зміни в командуванні армією, призначати суддів та присвоювати нові звання.