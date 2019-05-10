Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

В Администрации президента (АП) отреагировали на сегодняшнее видеообращение новоизбранного президента Владимира Зеленского, в котором прозвучало сравнение действий действующего президента Петра Порошенко с поведением туристов во время завершения пребывания в египетском отеле.

В сообщении, опубликованном на странице пресс-службы АП в социальной сети Фейсбук, подчеркивается, что передача власти — это сложный и ответственный процесс и действующий президент пытается осуществить его согласно традициям демократических европейских государств.

Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому, — отмечают в АП.

Отмечается, что Порошенко подтверждает озвученное еще 30 апреля приглашение Зеленскому до инаугурации провести встречу, чтобы обсудить вопросы, связанные с передачей полномочий новому президенту. Поэтому в команде Порошенко не воспринимают претензий о якобы затягивании процесса инаугурации Зеленского.

Подчеркивается, что дату инаугурации определяет Верховная Рада, а не президент, поэтому для Порошенко приемлема любая дата, которую установит парламент.

Также у Порошенко заявляют, что считают «позитивным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию».

Напомним, в сегодняшнем видеообращении Зеленский призвал парламент проголосовать за назначение инаугурации на 19 мая. Он считает, что парламент затягивает инаугурацию, давая возможность Порошенко «совершать необратимое» — проводить изменения в командовании армией, назначать судей и присваивать новые звания.