На борту МКС в марте зафиксировали появление запаха спирта, фото: VinePair

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В NASA подтвердили информацию о появлении на Международной космической станции (МКС) запаха спирта после пристыковки космического корабля Dragon-2, которое состоялось 3 марта этого года.

О зафиксировании в этот период датчиками на космической станции повышенного уровня концентрации спирта в воздухе ранее заявляли в российском Центре подготовки космонавтов, сообщает агентство РИА «Новости».

Отмечалось, что концентрация спирта достигала 6 мг на кубический метр, экипажу пришлось применить систему очистки воздуха. В результате концентрация спирта была уменьшена до 2 мг на кубический метр. До стыковки она не превышала 0,1 мг на кубический метр. После отстыковки концентрация снова уменьшилась.

По словам представителя NASA Даниэла Хуота, этот инцидент хотя и является интересным событием, однако не представлял угрозы для экипажа станции. Он подчеркнул, что сейчас специалисты изучают все источники изопропилового спирта на МКС и Dragon-2, чтобы установить источники его выброса в воздух. Представитель NASA отметил, что компания SpaceX, которой принадлежит космический корабль, «участвует во всем, что касается их аппарата».

Хуот подчеркивает, что наземные службы готовы обеспечить безопасность систем МКС в случае значительного роста концентрации спирта в воздухе.

Напомним, 8 марта космический корабль Crew Dragon 2 приводнился в Атлантическом океане.