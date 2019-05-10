На борту МКС у березні зафіксували появу запаху спирту, фото: VinePair

https://racurs.ua/ua/n121792-u-nasa-prokomentuvaly-poyavu-zapahu-spyrtu-na-mks.html

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У NASA підтвердили інформацію про появу на Міжнародній космічній станції (МКС) запаху спирту після пристикування космічного корабля Dragon-2, котре відбулося 3 березня цього року.

Про зафіксування в цей період датчиками на космічній станції підвищеного рівня концентрації спирту в повітрі раніше заявляли в російському Центрі підготовки космонавтів, повідомляє агентство РІА «Новости».

Зазначалося, що концентрація спирту досягала 6 мг на кубічний метр, екіпажеві довелося застосувати систему очищення повітря. В результаті концентрацію спирту було зменшено до 2 мг на кубічний метр. До стикування вона не перевищувала 0,1 мг на кубічний метр. Після відстикування концентрація знову зменшилася.

За словами представника NASA Даніела Хуота, цей інцидент хоча і є цікавою подією, проте не представляв загрози для екіпажу станції. Він наголосив, що наразі фахівці вивчають всі джерела ізопропилового спирту на МКС та Dragon-2, щоб встановити джерела його викиду в повітря. Представник NASA зазначив, що компанія SpaceX, котрій належить космічний корабель, «бере участь в усьому, що стосується їхнього апарату».

Хуот наголошує, що наземні служби готові забезпечити безпеку систем МКС у випадку значного зростання концентрації спирту в повітрі.

Нагадаємо, 8 березня космічний корабель Crew Dragon 2 приводнився в Атлантичному океані.