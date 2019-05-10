Гнів стає небезпечним для людини після досягнення 80-річного віку

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Гнів може бути більш небезпечним для фізичного здоров’я людини похилого віку, ніж смуток.

Гнів підвищує ризик ускладнення таких хронічних проблем зі здоров’ям, як серцеві захворювання, артрит і рак, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на дослідження Американської психологічної асоціації.

Більшість людей зі старінням просто не можуть виконувати ті дії, які вони коли-небудь робили, або вони можуть відчувати втрату одного з подружжя або зниження фізичної рухливості, і вони можуть гніватися, — зазначає дослідник Меган Барлоу з Університету Конкордії. — Наше дослідження показало, що гнів може призвести до розвитку хронічних захворювань, тоді як при смутку цього не спостерігається.

Учені досліджували, чи сприяють гнів і смуток розвитку запалень, імунної реакції організму на сприйняті загрози, такі як інфекція або пошкодження тканин. Хоча запалення взагалі допомагає захистити організм і сприяє загоєнню, тривале запалення може призвести до хронічних захворювань у старості, наголошують учені.

Дослідники зібрали та проаналізували дані 226 старших людей у віці від 59-ти до 93-х років з Монреаля. Вони поділили учасників дослідження за віком на групи від 59-ти до 79-ти років та 80 років і старше.

Протягом одного тижня учасники склали короткі анкети про те, наскільки вони розгнівані або сумні. Автори також вимірювали запалення за допомогою зразків крові і запитували учасників, чи мають вони вікові хронічні захворювання.

Ми виявили, що щоденне відчуття гніву було пов’язане з більш високими рівнями запалення і хронічних захворювань для людей віком 80 років і старше, але не для молодших людей похилого віку, — зазначає співавтор дослідження Карстен Врош. — З іншого боку, смуток не був пов’язаний з запаленням або хронічними захворюваннями.

Учені зазначають, що смуток може допомогти літнім людям пристосуватися до таких викликів, як фізичні та когнітивні спади, пов’язані з віком, оскільки допомагає відмовитися від цілей, які більше неможливо досягти.

Це дослідження показало, що не всі негативні емоції по суті погані і можуть бути корисними за певних обставин.

Гнів — це енергійна емоція, яка може допомогти мотивувати людей до досягнення життєвих цілей, — наголошує Барлоу. — Молодші люди можуть скористатися цим гнівом як паливом для подолання життєвих викликів і проблем, пов’язаних з віком, і це може зберігати їх більш здоровими. Гнів стає проблематичним для людей лише при досягненні ними 80-річного віку.

Нагадаємо, нещодавно через похилий вік вирішив зректися престолу японський імператор Акіхіто.