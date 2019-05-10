Гнев становится опасным для человека после достижения 80-летнего возраста

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Гнев может быть более опасным для физического здоровья человека пожилого возраста, чем грусть.

Гнев повышает риск осложнения таких хронических проблем со здоровьем, как сердечные заболевания, артрит и рак, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на исследование Американской психологической ассоциации.

Большинство людей со старением просто не могут выполнять те действия, которые они когда-либо делали, или они могут чувствовать потерю одного из супругов или физической подвижности, и они могут сердиться, — отмечает исследователь Меган Барлоу из Университета Конкордии. — Наше исследование показало, что гнев может привести к развитию хронических заболеваний, тогда как при печали этого не наблюдается.

Ученые исследовали, способствуют ли гнев и печаль развитию воспалений, иммунной реакции организма на угрозы, такие как инфекция или повреждения тканей. Хотя воспаление вообще помогает защитить организм и способствует заживлению, длительное воспаление может привести к хроническим заболеваниям в старости, отмечают ученые.

Исследователи собрали и проанализировали данные 226 пожилых людей в возрасте от 59-ти до 93-х годов из Монреаля. Они поделили участников исследования по возрасту на группы от 59-ти до 79-ти лет и 80 лет и старше.

В течение одной недели участники составили краткие анкеты о том, насколько они разгневаны или грустны. Авторы также измеряли воспаления с помощью образцов крови и спрашивали участников, имеют ли они возрастные хронические заболевания.

Мы обнаружили, что ежедневное чувство гнева было связано с более высокими уровнями воспаления и хронических заболеваний для людей в возрасте 80 лет и старше, но не для более молодых людей пожилого возраста, — отмечает соавтор исследования Карстен Врош. — С другой стороны, грусть не была связана с воспалением или хроническими заболеваниями.

Ученые отмечают, что грусть может помочь пожилым людям приспособиться к таким вызовам, как физические и когнитивные спады, связанные с возрастом, поскольку помогает отказаться от целей, которые больше невозможно достичь.

Это исследование показало, что не все негативные эмоции по сути плохи и могут быть полезными при определенных обстоятельствах.

Гнев — это энергичная эмоция, которая может помочь мотивировать людей к достижению жизненных целей, — отмечает Барлоу. — Младшие люди могут воспользоваться этим гневом как топливом для преодоления жизненных вызовов и проблем, связанных с возрастом, и это может сохранять их более здоровыми. Гнев становится проблематичным для людей только при достижении ими 80-летнего возраста.

Напомним, недавно из-за преклонного возраста решил отречься от престола японский император Акихито.