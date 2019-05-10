В Хмельницком разоблачена группа, организовавшая схему продажи служебной информации из базы ГФС, фото: cseas.per.gov.ie

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СБУ разоблачила схему продажи группой лиц служебной информации из базы Государственной фискальной службы (ГФС) «Инспектор-2006».

Соответствующая организованная группа действовала в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что эту схему создал сотрудник спецподразделения КОРД Нацполиции в Хмельницкой области, в ней также были задействованы двое сотрудников местной таможни.

Участники группы систематически сбывали частным лицам информацию с ограниченным доступом в отношении транспортных средств и лиц, ввезших их на территорию нашего государства. Также они предоставляли анкетные данные этих лиц.

Правоохранители установили, что за три месяца деятельности злоумышленники получили от своих «клиентов» более 200 тыс. грн.

Сотрудника полиции задержали в Хмельницком во время очередного эпизода передачи данных. Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса (несанкционированные действия с информацией) и ч. 2 ст. 361−2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом). За эти правонарушения законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией программных или технических средств, с помощью которых было совершено преступление.

Следственные действия продолжаются, в частности проверяется возможность продажи этой информации спецслужбам страны-агрессора.

К разоблачению преступной группы привлекались сотрудники СБУ в Волынской области и следователи территориального управления Госбюро расследований в Хмельницком.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили запорожских хакеров, продававших конфиденциальные данные юридических и физических лиц, доступ к которым они получали с помощью вирусов.