У Хмельницькому викрито групу, котра організувала схему продажу службової інформації з бази ДФС, фото: cseas.per.gov.ie

https://racurs.ua/ua/n121790-shemu-prodaju-slujbovoyi-informaciyi-z-bazy-dfs-vykryla-sbu-na-hmelnychchyni.html

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СБУ викрила схему продажу групою осіб службової інформації з бази Державної фіскальної служби (ДФС) «Інспектор-2006».

Відповідна організована група діяла в Хмельницькому. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що цю схему організував співробітник спецпідрозділу КОРД Нацполіції в Хмельницькій області, у ній також були задіяні двоє працівників місцевої митниці.

Учасники групи систематично збували приватним особам інформацію з обмеженим доступом щодо транспортних засобів та осіб, які їх ввезли на територію нашої держави. Також вони надавали анкетні дані цих осіб.

Правоохоронці встановили, що за три місяці діяльності зловмисники отримали від своїх «клієнтів» понад 200 тис. грн.

Працівника поліції затримали в Хмельницькому під час чергового епізоду передачі даних. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 362 Кримінального кодексу (несанкціоновані дії з інформацією) та ч. 2 ст. 361−2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом). За ці правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до шести років з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою котрих було здійснено злочин.

Слідчі дії тривають, зокрема перевіряється можливість продажі цієї інформації спецслужбам країни-агресора.

До викриття злочинної групи залучалися співробітники СБУ у Волинській області та слідчі територіального управління Держбюро розслідувань у Хмельницькому.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили запорізьких хакерів, котрі продавали конфіденційні дані юридичних та фізичних осіб, доступ до яких вони отримували за допомогою вірусів.