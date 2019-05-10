Dryolimnas cuvieri, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121789-zavdyaky-povtorniy-evoluciyi-postav-z-mertvyh-vyd-nelitauchyh-ptahiv-na-seyshelah-ucheni.html

Ракурс

Нелітаючий вид птахів родини пастушкових в Індійському океані раніше вимер, але згодом «постав з мертвих» завдяки рідкісному процесу, який називається «ітеративною еволюцією».

У двох випадках, відокремлених десятками тисяч років, види пастушкових змогли успішно колонізувати ізольований атол Сейшельських островів під назвою Альдабра і згодом стати нелітаючими в обох випадках. Остання вціліла колонія нелітаючих пастушкових досі розташована на цьому острові, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на дослідження вчених з Портсмутського університету та Музеї природної історії (Велика Британія).

Це перший випадок, коли ітеративна еволюція (повторна еволюція подібних або паралельних видів з одного й того ж предка, але в різний час) зафіксована в пастушкових і є одним із найбільш промовистим в історії птахів.

К’юверів пастушок (Dryolimnas cuvieri) — це птах розміром з курку. Цей вид походить з Мадагаскару, острову в південно-західній частині Індійського океану. К’юверові пастушки є наполегливими колонізаторами, вони мали численні популяційні вибухи і мігрували у великій кількості з Мадагаскару.

Багато хто з тих, хто вирушав на північ або південь, тонули в просторах океану, а ті, хто відправлявся на захід, потрапляли до Африки, де їх з’їдали хижаки. Частина з тих, що вирушали на схід, потрапляли на численні океанські острови, такі як Маврикій, Реюньйон і Альдабра (кільцеподібний кораловий атол, який сформувався приблизно 400 тис. років тому).

Через відсутність хижаків на атолі, пастушки через деякий час втратили здатність літати. Проте, атол Альдабра зник, будучи повністю покритим водою близько 136 тис. років тому, знищивши всю фауну і флору, включаючи нелітаючих птахів.

Дослідники вивчили викопні рештки періоду 100 тис. років тому, порівнявши скам’янілості птахів періоду до затоплення острова і після нього. Вони виявили, що викопні кості крил показували прогресуючий стан неможливості літати, а кістки щиколотки мали чіткі ознаки розвитку в напрямку втрати здатності до польотів.

Це означає, що один вид з Мадагаскару дав початок двом різним видам нелітаючих пастушкових на Альдабра протягом декількох тисяч років.

Ми не знаємо іншого прикладу серед пастушкових або серед птахів загалом, що демонструє це явище настільки очевидно, — наголошує один із дослідників професор Девід Мартілл.

Нагадаємо, кілька років тому вчені за допомогою бактерій довели, що еволюція ніколи не припиняється.