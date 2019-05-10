Dryolimnas cuvieri, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121789-blagodarya-povtornoy-evolucii-vosstal-iz-mertvyh-vid-neletauschih-ptic-na-seyshelah-uchenye.html

Ракурс

Нелетающий вид птиц семейства пастушковых в Индийском океане ранее вымер, но впоследствии «возник из мертвых» благодаря редкому процессу, который называется «итеративной эволюцией».

В двух случаях, отделенных десятками тысяч лет, виды пастушковых смогли успешно колонизировать изолированный атолл Сейшельских островов под названием Альдабра и впоследствии стать нелетающими в обоих случаях. Последняя уцелевшая колония нелетающих пастушковых до сих пор находится на этом острове, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на исследование ученых из Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Это первый случай, когда итеративная эволюция (повторная эволюция подобных или параллельных видов из одного и того же предка, но в разное время) зафиксирована у пастушковых и является одной из самых красноречивых в истории птиц.

Кьюверов пастушок (Dryolimnas cuvieri) — это птица размером с курицу. Этот вид происходит из Мадагаскара, острова в юго-западной части Индийского океана. Кьюверовые пастушки являются настойчивыми колонизаторами, они имели многочисленные популяционные взрывы и мигрировали в большом количестве с Мадагаскара. Многие из тех, кто отправлялся на север или юг, тонули в просторах океана, а те, кто отправлялся на запад, попадали в Африку, где их съедали хищники. Часть из тех, кто отправлялся на восток, попадала на многочисленные океанские острова, такие как Маврикий, Реюньон и Альдабра (кольцеобразный коралловый атолл, который сформировался примерно 400 тыс. лет назад).

Из-за отсутствия хищников на атолле, пастушки через некоторое время потеряли способность летать. Однако, атолл Альдабра исчез, будучи полностью покрытым водой около 136 тыс. лет назад, уничтожив всю фауну и флору, включая нелетающих птиц.

Исследователи изучили ископаемые остатки периода 100 тыс. лет назад, сравнив окаменелости птиц периода до затопления острова и после него. Они обнаружили, что ископаемые кости крыльев показывали прогрессирующее состояние нелетания, а кости лодыжки имели четкие признаки развития в направлении потери способности летать.

Это означает, что один вид из Мадагаскара дал начало двум разным видам нелетающих пастушковых на Альдабра в течение нескольких тысяч лет.

Мы не знаем другого примера среди пастушковых или среди птиц в целом, демонстрирующий это явление столь очевидно, — отмечает один из исследователей профессор Дэвид Мартилл.

Напомним, несколько лет назад ученые с помощью бактерий доказали, что эволюция никогда не прекращается.