Владимир Зеленский, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121788-zelenskiy-obratilsya-k-parlamentu-otnositelno-daty-inauguracii-i-vspomnil-poroshenko-video.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с предложением о дате проведения своей инаугурации.

Он предлагает провести ее 19 мая. Обращение Зеленского транслировал телеканал NewsOne.

Уважаемые депутаты. Надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги «выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников». Пока вы действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации, — заявляет Зеленский.

По его словам, пока депутаты «трясутся за свои мандаты», действующий президент Украины Петр Порошенко «творит необратимое».

Под «необратимым» Зеленский подразумевает недавние решение Порошенко об изменениях в высшем командовании армии, назначение судей Верховного Суда, присваивание генеральских званий. Отдельно Зеленский вспомнил присвоение звания Герой Украины председателю СБУ Василию Грицаку.

Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит «я готов подставить плечо», а сам держит две фиги в кармане, — отмечает Зеленский.

По словам новоизбранного президента, действия Порошенко напоминают ему туриста в египетском отеле в момент завершения пребывания там.

Нормальный воспитанный человек ждет транспорта в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу — сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар, и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить, — заявил в своем обращении Зеленский.

Я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я. Этого требует народ Украины. В интересах которого вы присягали действовать, — отметил Зеленский.

По его словам, депутаты должны остановить «политические судороги „хромой утки“».

Народ не должен ждать пока кто-то напризначается перед длительным отпуском, — резюмировал Зеленский. — Думайте, пожалуйста, не об депутатских «ксивах», думайте об Украине.

Напомним, недавно Порошенко уволил с должности командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова. Согласно законодательству, командующий Нацгвардии назначается и увольняется президентом Украины по представлению главы МВД.