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Ракурс
Глава государства принял отставку командующего НГУ. Фото: Новинарня

Порошенко уволил Аллерова с должности командующего Национальной гвардии

7 мая 2019, 21:14
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Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров уволен со своей должности.

Такое кадровое решение принял президент Петр Порошенко. Исполнять обязанности командующего Нацгвардии будет Николай Балан. Соответствующие указы № 196/2019 и № 197/2019 размещены 7 мая на веб-странице главы государства.

Как известно, украинское законодательство предусматривает то, что командующий НГУ назначается и освобождается от должности президентом Украины по представлению главы Министерства внутренних дел.

В комментарии «Громадському» уже бывший командующий НГУ отметил, что подал в отставку по семейным обстоятельствам, а глава государства ее удовлетворил. Аллеров заметил, что, если новый президент Владимир Зеленский предложит ему продолжить службу в Нацгвардии, то будет рассматривать такое предложение.

Юрий Аллеров занимал пост командующего Национальной гвардии Украины с сентября 2015 года. Его заместителем был Николай Балан.

Напомним, 6 мая президент Украины Петр Порошенко назначил генерала-лейтенанта Александра Сирского на должность командующего Объединенных сил. На этом посту он заменил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Источник: Ракурс


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