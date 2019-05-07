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Французскую полицию подняли по тревоге – захвачены заложники. Фото: 112 Украина

Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке (ВИДЕО)

7 мая 2019, 20:42
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Захват заложников произошел во Франции в тулузском пригороде Бланьяк.

Вооруженный злоумышленник удерживает в здании четырех человек — хозяина магазина и покупателей. По неподтвержденной информации, все заложники — женщины. Об этом 7 мая сообщает Le Figaro.

По информации издания, неизвестный открыл огонь у спецназовцев RAID, которые пытались приблизиться к лавке. По словам свидетелей, на шлеме преступника установлена камера GoPro.

Тем временем полиция департамента Верхняя Гаронна предупреждает, что в районе Бланьяк происходит спецоперация. Правоохранители просят гражданских не приближаться к периметру безопасности.

Напомним, в январе в одной из мексиканских школ мужчина пытался захватить детей в заложники. С ним местные власти вели переговоры около трех часов. Злоумышленник требовал, чтобы ему принесли ему две дозы метамфетамина, но позже согласился на просто несколько бутылок пива.


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