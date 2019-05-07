Французьку поліцію підняли по тривозі – захоплено заручників. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n121666-u-franciyi-ozbroienyy-cholovik-zahopyv-zaruchnykiv-u-tutunoviy-kramnyci-video.html

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Захоплення заручників сталося у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк.

Озброєний зловмисник утримує в приміщенні чотирьох осіб — господаря магазину та покупців. За непідтвердженою інформацією, всі заручники — жінки. Про це 7 травня повідомляє Le Figaro.

За інформацією видання, невідомий відкрив вогонь у спецпризначенців RAID, які намагалися наблизитися до крамниці. За словами свідків, на шоломі злочинця встановлена камера GoPro.

Тим часом поліція департаменту Верхня Гаронна попереджає, що в районі Бланьяк відбувається спецоперація. Правоохоронці просять цивільних не наближатися до периметру безпеки.

Нагадаємо, у січні в одній із мексиканських шкіл чоловік намагався захопити дітей у заручники. Із ним місцева влада вела переговори близько трьох годин. Зловмисник вимагав, щоб йому принесли йому дві дози метамфетаміну, але пізніше погодився на просто кілька пляшок пива.