ВАКС розпочне працювати 5 вересня 2019 року. Фото: Depo.ua

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Вищий антикорупційний суд України має запрацювати 5 вересня 2019 року.

Відповідне рішення судді прийняли на зборах 7 травня. Повідомлення про початок роботи ВАКС повинно з’явитися у виданні «Урядовий кур'єр» та на порталі судової влади. Крім того, голова новоствореного суду має звернутись до органів державної влади щодо вирішення організаційних питань для забезпечення початку роботи відомства. Про це сьогодні повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше Кабінет міністрів розпорядився виділили для роботи Антикорупційного суду два приміщення в українській столиці. Тимчасово суд розміщується в приміщенні Печерського районного суду Києва.

Як відомо, ВАКС розглядатиме справи топ-корупціонерів, які надходитимуть від Національного антикорупційного бюро України. До цього суду перейдуть і ті справи, які вже розглядаються в інших судах.

Нагадаємо, сьогодні на зборах суддів Вищого антикорупційного суду було вирішено, що головою буде ВАКС Олена Танасевич. Ця суддя, яка раніше була суддею Печенізького райсуду Харківщини, отримала 23 голоси за мінімально необхідних 20.

Раніше повідомлялося, що сьогодні нові судді Верховного суду склали присягу в Кловському палаці в Києві. Голова ВС Валентина Данішевська заявила, що тепер суд практично повністю укомплектований. Верховна рада правосуддя схвалила збільшення кількості суддів Верховного суду до 196 суддів.