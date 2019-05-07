Приведення суддів Верховного суду до присяги триває у Києві. Фото: Релігійна правда

https://racurs.ua/ua/n121633-pryvedennya-suddiv-verhovnogo-sudu-do-prysyagy-tryvaie-u-kyievi-translyaciya.html

Ракурс

Судді Верховного суду, переможці другого конкурсу, складають присягу в Кловському палаці в Києві. В урочистій церемонії бере участь чинний президент України Петро Порошенко.

Відсьогодні, нарешті, Верховний суд працюватиме практично у повному складі, — заявив Порошенко під час своєї промови на церемонії, водночас зазначивши, що каденції президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведено суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, вони розпочали роботу. На черзі — завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та кваліфікаційного оцінювання суддів першої інстанції, добір до першої та другої інстанцій. Згідно з прогнозами, ці процедури завершаться трохи більше, ніж за рік, — додав глава держави.

Як відомо, у серпні 2018 року Вища кваліфкомісія суддів України (ВККСУ) оголосила другий конкурс на заняття 78 посад у Верховному суді (в Касаційному адміністративному суді в складі ВС — 26 посад; у Касаційному господарському суді в складі ВС — 16 посад; у Касаційному кримінальному суді в складі ВС — 13 посад; у Касаційному цивільному суді в складі ВС — 23 посади). У березні 2019 року було затверджено рейтинги кандидатів у судді касаційних судів у складі ВС. Потім Вища рада правосуддя (ВРП) розглянула всі кандидатури й ухвалила рішення про внесення президенту подання щодо призначення суддями Верховного суду 75 осіб, «забракувавши» трьох претендентів.

Сьогодні новопризначені судді ВС склали присягу. Зі списком імен можна ознайомитися тут.