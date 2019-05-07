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Ракурс
Facebook видалив 100 антиукраїнських сторінок, керованих з РФ, фото — StopFake

Facebook видалив 100 антиукраїнських сторінок, керованих з РФ (ФОТО)

7 тра 2019, 10:34
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Соціальна мережа Facebook (Фейсбук) видалила майже 100 антиукраїнських сторінок, керованих з РФ.

Про це повідомляється в офіційному блозі компанії Facebook. Видалено 97 акаунтів, сторінок і груп, якими керували з Росії проти України.

Керівник департаменту кібербезпеки соціальної мережі Натаніель Глейхер розповів, що Facebook видалив акаунти, які були задіяні у «скоординованій неавтентичній поведінці у Facebook та Instagram».

В службі безпеки соціальної мережі виявили дві окремі, не пов’язані між собою операції, які виникли в Росії, і, створюючи мережі акаунтів, вводили в оману користувачів. У Фейсбук заявили, що ліквідовують облікові записи «на основі їх поведінки, а не вмісту, який вони опублікували», оскільки «люди, які стояли за цією діяльністю, координували один з одним і використовували фальшиві акаунти».

Facebook видалив 100 антиукраїнських сторінок, керованих з РФ, фото — Фейсбук

У фотозвіті Фейсбук показані приклади видалених акаунтів. Вони зазвичай висвітлювали події війни на сході України, російської міжнародної політики, політичні новини в Європі, політику в Україні та події в Сирії.

Facebook видалив 100 антиукраїнських сторінок, керованих з РФ, фото — Фейсбук

Facebook видалив 100 антиукраїнських сторінок, керованих з РФ, фото — Фейсбук

Крім того, у Фейсбук та Інстаграм видалили 21 сторінку, які запідозрили у скоординованій неавтентичній поведінці, спрямованій на Австрію, Прибалтику, Німеччину, Іспанію та Велику Британію. Власники цих акаунтів видавали себе за інших користувачів, звинувачували громадських діячів у тому, що вони працюють на розвідувальні служби. Видалені сторінки зазвичай писали про імміграцію, релігійні питання та роль НАТО.

Facebook видалив 100 антиукраїнських сторінок, керованих з РФ, фото — Фейсбук

У лютому цього року Служба безпеки України пообіцяла блокувати сайти, які загрожують українській нацбезпеці.

Джерело: Ракурс


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