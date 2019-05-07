Facebook удалил 100 антиукраинских страниц, управляемых из РФ, фото — StopFake

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Ракурс

Социальная сеть Facebook (Фейсбук) удалила почти 100 антиукраинских страниц, управляемых из РФ.

Об этом сообщается в официальном блоге компании Facebook. Удалены 97 аккаунтов, страниц и групп, которыми руководили из России против Украины.

Руководитель департамента кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер рассказал, что Facebook удалил аккаунты, которые были задействованы в «скоординированном неаутентичном поведении в Facebook и Instagram».

В службе безопасности социальной сети обнаружили две отдельные, не связанные между собой операции, которые возникли в России, и, создавая сети аккаунтов, вводили в заблуждение пользователей. В Фейсбук заявили, что ликвидируют учетные записи «на основе их поведения, а не содержания, который они опубликовали», поскольку «люди, которые стояли за этой деятельностью, координировали друг с другом и использовали фальшивые аккаунты».

В фотоотчете Фейсбук показаны примеры удаленных аккаунтов. Они обычно освещали события войны на востоке Украины, российской международной политики, политические новости в Европе, политику в Украине и события в Сирии.

Кроме того, в Фейсбук и Инстаграм удалили 21 страницу, которые заподозрили в скоординированной неаутентичном поведении, направленном против Австрию, Прибалтики, Германии, Испании и Великобритании. Владельцы этих аккаунтов выдавали себя за других пользователей, обвиняли общественных деятелей в том, что они работают на разведывательные службы. Удаленные страницы обычно писали об иммиграции, религиозных вопросах и роли НАТО.

В феврале этого года Служба безопасности Украины пообещала блокировать сайты, которые угрожают украинской нацбезопасности.