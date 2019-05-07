Более 500 дней: два журналиста Reuters освобождены из тюрьмы в Мьянме. Фото: Reuters

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Ракурс

Двух репортеров Reuters освободили в Мьянме после 511 дней в тюрьме. Ва Лоне и Кьяу Со Оо были приговорены к семи годам тюремного заключения, но во вторник их освободили по президентской амнистии.

Журналистов осудили за нарушение закона об официальных секретах. До своего ареста в декабре 2017 года они занимались расследованием убийства 10 человек из этнической группы рохинджа силами безопасности. Об этом сообщает издание Reuters.

В августе 2017 года более 730 тыс. рохинджей бежали в Бангладеш, спасаясь от преследований и агрессии. За свое расследование журналисты получили Пулитцеровскую премию в мае этого года.

Защита журналистов проиграла последнюю апелляцию в Верховном суде Мьянмы, а резолюция Конгресса с призывом к правительству Мьянмы также не принесла видимого результата.

Жены репортеров писали письма властям Мьянмы. По их словам, мужья не сделали ничего незаконного, но они пытались добиться их возвращения домой.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Черкассах журналисту-расследователю проломили череп. В тот день он хотел опубликовать новый материал о злоупотреблении властью в мэрии.