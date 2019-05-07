В честь первенца Меган Маркл подсветили Ниагарский водопад, фото — Википедия

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Ракурс

На Ниагарском водопаде 6 мая включили синюю подсветку в день рождения мальчика у принца Гарри и герцогини Меган.

Одна из самых известных в мире туристических достопримечательностей в течение часа светилась синим цветом в честь пополнения в королевской семье Великобритании, сообщило управление Ниагарским природным парком в Фейсбук.

В честь появления на свет сына принца Гарри и Меган Маркл оригинальную подсветку включили с 20.30 до 21.30 по местному времени.

Крупнейший в мире водопад не первый раз подсвечивают в честь рождения детей в королевской семье. Синими цветами Ниагара засияла в честь рождения принца Джорджа в 2013 году и принца Луи в 2018 году, розовыми — принцессы Шарлотты в 2015 году.

Освещение водопада координируется специальным советом, который следит за соответствующими событиями в мире с 1925 года.

Напомним, что утром 6 мая Меган Маркл родила мальчика. Вес новорожденного составил 3,26 кг. Позже принц Гарри лично рассказал журналистам о родах жены.