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Ракурс
Меган Маркл родила сына / Фото: dailymail.co.uk

Это мальчик! Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая 2019, 17:02
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Герцогиня Сассекская и принц Гарри стали родителями. Сегодня, 6 мая, 37-летняя Меган Маркл родила своего первого ребенка. Об этом объявил Кенсингтонский дворец.

«Это мальчик! Малыш Сассекский уже здесь!», — пишут СМИ Великобритании.

Принц Гарри говорит, что он «абсолютно взволнован» после того, как Меган родила здорового мальчика весом в 7 фунтов и 3 унции.

Меган Маркл народила сина

Меган Маркл народила сина

Меган Маркл народила сина

Ребенок принца Гарри станет седьмым в линии наследования на королевский престол. В этой очереди на первом месте находится сын королевы Елизаветы — принц Чарльз, за ним следует внук королевы — принц Уэльский Уильям и его трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, и только тогда — принц Гарри и его первенец.

Меган Маркл народила сина / Фото: dailymail.co.uk

Источник: Ракурс


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