Меган Маркл народила сина / Фото: dailymail.co.uk

https://racurs.ua/ua/n121612-ce-hlopchyk-prync-garri-ta-megan-markl-staly-batkamy.html

Ракурс

Герцогиня Сассекська та принц Гаррі стали батьками. Меган Маркл 6 травня народила свою першу дитину. Про це оголосив сьогодні Кенсінгтонський палац.

«Це хлопчик! Малюк Сассекський вже тут!», — пишуть ЗМІ Британії.

Принц Гаррі розповідає, що він «абсолютно схвильований» після того, як Меган народила здорового хлопчика вагою в 7 фунтів та 3 унції.

Дитина принца Гаррі стане сьомою у лінії спадкоємства на королівський престол. У цій черзі на першому місці перебуває син королеви Єлизавети — принц Чарльз, онук — принц Уельський Вільям та його троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, і лише тоді принц Гаррі та його первісток.