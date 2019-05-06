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Ракурс
Меган Маркл народила сина / Фото: dailymail.co.uk

Це хлопчик! Принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками (ФОТО, ВІДЕО)

6 тра 2019, 17:02
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Герцогиня Сассекська та принц Гаррі стали батьками. Меган Маркл 6 травня народила свою першу дитину. Про це оголосив сьогодні Кенсінгтонський палац.

«Це хлопчик! Малюк Сассекський вже тут!», — пишуть ЗМІ Британії.

Принц Гаррі розповідає, що він «абсолютно схвильований» після того, як Меган народила здорового хлопчика вагою в 7 фунтів та 3 унції.

Меган Маркл народила сина

Меган Маркл народила сина

Меган Маркл народила сина

Дитина принца Гаррі стане сьомою у лінії спадкоємства на королівський престол. У цій черзі на першому місці перебуває син королеви Єлизавети — принц Чарльз, онук — принц Уельський Вільям та його троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, і лише тоді принц Гаррі та його первісток.

Меган Маркл народила сина / Фото: dailymail.co.uk

Джерело: Ракурс


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