Насірову залишили його закордонний паспорт. Фото: LIGA

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Ракурс

Екс-голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров, згідно з рішенням Шевченківського районного суду Києва, може залишити собі свій закордонний паспорт.

Суд відмовив стороні обвинувачення у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову та вилучення його закордонного паспорта. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) на своїй сторінці у Facebook.

Ці обов’язки раніше вже покладали на обвинувачуваного, але, оскільки суд не зміг вчасно розглянути клопотання про продовження строку їх дії, з 2 травня вони втратили чинність.

Сьогодні під час розгляду клопотання колегія суддів зобов’язала Насірова повідомляти про зміну місця роботи та проживання, з’являтися за викликом до суду та не спілкуватися зі свідками з приводу провадження.

Наступне судове засідання має відбутися17 травня о 10.00 ранку.

Як відомо, Насіров підозрюється у причетності до «газової схеми» нардепа-втікача Олександра Онищенка, яка завдала збитків бюджету України розміром близько 2 млрд грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні Насіров знову програв суд проти лікаря Максима Соколова, котрий свідчив у справі проти нього. Суд забов’язав Насірова виплатити 13 тис. грн компенсації.