Насирову оставили его заграничный паспорт. Фото: Лига

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Ракурс

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров, согласно решению Шевченковского районного суда Киева, может оставить себе свой загранпаспорт.

Суд отказал стороне обвинения в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Насирову и изъятия его паспорта. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на своей странице в Facebook.

Эти обязанности ранее уже возлагали на обвиняемого, но, поскольку суд не смог вовремя рассмотреть ходатайство о продлении срока их действия, со 2 мая они утратили силу.

Сегодня во время рассмотрения ходатайства коллегия судей обязала Насирова сообщать об изменении места работы и жительства, являться по вызову в суд и не общаться со свидетелями по поводу дела.

Следующее судебное заседание должно пройти 17 мая в 10.00.

Как известно, Насиров подозревается в причастности к «газовой схемы» нардепа-беглеца Александра Онищенко, которая нанесла ущерб бюджету Украины размером около 2 млрд грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле Насиров снова проиграл суд против врача Максима Соколова, который свидетельствовал по делу против него. Суд обязал Насирова выплатить 13 тыс. грн компенсации.