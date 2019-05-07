Поповнення у королівській родині: на честь первістка Меган Маркл підсвітили Ніагарський водоспад (ФОТО)

На честь первістка Меган Маркл підсвітили Ніагарський водоспад, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n121630-popovnennya-u-korolivskiy-rodyni-na-chest-pervistka-megan-markl-pidsvityly-niagarskyy-vodospad.html

Ракурс

На Ніагарському водоспаді 6 травня увімкнули синє підсвічування у день народження хлопчика у принца Гаррі і герцогині Меган.

Одна з найвідоміших у світі туристичних пам’яток упродовж години світилася синім кольором на честь поповнення королівської сім’ї Великої Британії, повідомило управління Ніагарським природним парком у Фейсбук.

На честь появи на світ сина принца Гаррі і Меган Маркл оригінальну підсвітку увімкнули з 20.30 до 21.30 за місцевим часом.

Найбільший у світі водоспад не вперше підсвічують на честь народження дітей в королівській родині. Синіми кольорами Ніагара засяяла на честь народження принца Джорджа в 2013 році і принца Луї в 2018 році, рожевими — принцеси Шарлотти в 2015 році.

Освітлення водоспаду координується спеціальною радою, яка стежить за відповідними подіями у світі з 1925 року.

Нагадаємо, що вранці 6 травня Меган Маркл народила хлопчика. Вага новонародженого склав 3,26 кг. Пізніше принц Гаррі особисто розповів журналістам про пологи дружини.