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Ракурс
На честь первістка Меган Маркл підсвітили Ніагарський водоспад, фото — Вікіпедія

Поповнення у королівській родині: на честь первістка Меган Маркл підсвітили Ніагарський водоспад (ФОТО)

7 тра 2019, 09:59
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На Ніагарському водоспаді 6 травня увімкнули синє підсвічування у день народження хлопчика у принца Гаррі і герцогині Меган.

Одна з найвідоміших у світі туристичних пам’яток упродовж години світилася синім кольором на честь поповнення королівської сім’ї Великої Британії, повідомило управління Ніагарським природним парком у Фейсбук.

На честь первістка Меган Маркл підсвітили Ніагарський водоспад, фото — Фейсбук

На честь появи на світ сина принца Гаррі і Меган Маркл оригінальну підсвітку увімкнули з 20.30 до 21.30 за місцевим часом.

Найбільший у світі водоспад не вперше підсвічують на честь народження дітей в королівській родині. Синіми кольорами Ніагара засяяла на честь народження принца Джорджа в 2013 році і принца Луї в 2018 році, рожевими — принцеси Шарлотти в 2015 році.

На честь первістка Меган Маркл підсвітили Ніагарський водоспад, фото — Фейсбук

Освітлення водоспаду координується спеціальною радою, яка стежить за відповідними подіями у світі з 1925 року.

Нагадаємо, що вранці 6 травня Меган Маркл народила хлопчика. Вага новонародженого склав 3,26 кг. Пізніше принц Гаррі особисто розповів журналістам про пологи дружини.

Джерело: Ракурс


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