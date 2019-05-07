У Мексиці розбився літак: усі пасажири та екіпаж загинули. Фото: twitter/canal28nl

https://racurs.ua/ua/n121629-u-meksyci-rozbyvsya-litak-usi-pasajyry-ta-ekipaj-zagynuly.html

Ракурс

Смертельна авіакатастрофа сталася в Мексиці. На приватному літаку летіли шанувальники боксу, які поверталися з Лас-Вегаса

На борту Jet Bombardier Challenger 601 перебували 10 пасажирів і три члени екіпажу. Серед уламків літака пасажирів, що вижили, не знайшли. Про це повідомляє видання Daily mail.

Пасажири літали в Лас-Вегас, щоб подивитися на бій Сауля Альвареса і Деніела Джейкобса на T Mobile Arena. Всі, хто перебували на борту, були мексиканцями, а деякі з них належать до однієї родини.

Літак зареєстрований в штаті Юта компанією TVPX, але там не коментують, хто в момент авіакатастрофи керував літаком. Зв’язок з авіалайнером втратили в неділю ввечері, через дві години після зльоту, але уламки знайшли тільки зараз.

За даними місцевих ЗМІ, в той день в районі катастрофи був сильний вітер. Поки невідомо, що саме сталося перед авіакатастрофою. Літак впав в важкодоступній ділянці.

За словами представника департаменту з надзвичайних ситуацій штату Фернандо Орта, земля в тому місці досить гориста і рятувальникам знадобилося більше часу, щоб дістатися туди.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора в московському аеропорту «Шереметьєво» після аварійної посадки загорівся літак. В результаті загинула 41 особа.