Авіакатастрофа в аеропорту «Шереметьєво». Фото: ТАСС

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У російському аеропорту «Шереметьєво» під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 внаслідок аварійної посадки загинула 41 особа. Серед загиблих 40 пасажирів та один бортпровідник. Іншим 37 пасажирам та чотирьом членам екіпажу вдалося вижити. Про це повідомила прес-служба Слідчого комітету Російської Федерації.

Окремі російські ЗМІ заявили, що евакуації людей, які опинилися в вогняній пастці, заважали інші пасажири, які рятували свій багаж. Загиблі люди перебували у хвості літака. Не змогли вибратися із пастки тому, що в літаку була тиснява через те, що окремі пасажири спершу кинулися рятувати свій багаж, а про інших людей і не подумали.

«Врятувалися. З валізами. Дорослі мужики з валізами. Біля надувних трапів не допомагають. Тобто літак вдаряється, починає горіти, а ти встаєш і починаєш відкривати над собою кришку, щоб забрати валізу. Потім поспішаєш до виходу. З валізою. Створюєш чергу, штовхаєшся. Воно того варте? Твій багаж такий важливий? Мужики. З валізами», — про це повідомляє Telegram-канал «ОПЕР слил».

Наразі слідчі допитують постраждалих, очевидців, співробітників аеропорту і авіакомпанії-перевізника, а також інших осіб, відповідальних за експлуатацію повітряного судна. Причини аварії поки не називаються, слідство розглядає різні версії події.

Слідчі Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії за фактом аварійної посадки пасажирського літака в столичному аеропорту Шереметьєво порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб) Кримінального кодексу Російської Федерації. Справу розслідуватимуть слідчі центрального апарату СК РФ.

Нагадаємо, 5 травня літак Sukhoi Superjet-100 під час екстреної посадки в московському аеропорту «Шереметьєво» вдарився об злітну смугу шасі та носом. Пошкоджене шасі пробило паливні баки, в результаті чого літак миттєво спалахнув. Раніше повідомлялося, що жертвами аварії стали 13 осіб.