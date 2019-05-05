ХАМАС з суботи завдає ракетні удари по південній частині Ізраїлю, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n121579-kryza-v-sektori-gaza-izrayilska-raketa-vbyla-odnogo-z-kerivnykiv-hamas-video.html

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Випущена ізраїльськими військовими ракета влучила у секторі Газа в автомобіль одного з керівників правлячої партії ХАМАС — Хамеда Ахмеда Абед Худрі.

В результаті Худрі загинув. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свідків інциденту.

Зазначається, що він відповідав за переведення коштів з Ірану озброєним групам у секторі Газа.

Свідки повідомляють, що по автомобілю Худрі було завдано повітряного удару.

Згодом ізраїльська армія опублікувала відео інциденту.

Удари Ізраїлю по сектору Газа стали результатом загострення ситуації в регіоні за останні дні — з суботи понад 600 снарядів та ракет були запущені по південній частині Ізраїлю з сектору Газа.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, внаслідок протистояння в секторі Газа загинули щонайменше 13 осіб, шістьох з яких ідентифікували як членів ХАМАС та організації «Ісламський джихад». Кількість жертв в Ізраїлі досягла п’яти осіб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав військовим не припиняти масовані атаки по позиціях ХАМАС. На його думку, такі дії дозволять відновити мир та безпеку для мешканців регіону.