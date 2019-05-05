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ХАМАС с субботы наносит ракетные удары по южной части Израиля, фото: Delfi
Кризис в секторе Газа: израильская ракета убила одного из руководителей ХАМАС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121579-krizis-v-sektore-gaza-izrailskaya-raketa-ubila-odnogo-iz-rukovoditeley-hamas-video.htmlРакурс
Выпущенная израильскими военными ракета попала в секторе Газа в автомобиль одного из руководителей правящей партии ХАМАС — Хамеда Ахмеда Абед Худри.
В результате Худри погиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей инцидента.
Отмечается, что он отвечал за перевод средств из Ирана вооруженным группам в секторе Газа.
Свидетели сообщают, что по автомобилю Худри был нанесен воздушный удар.
Впоследствии израильская армия опубликовала видео инцидента.
Удары Израиля по сектору Газа стали результатом обострения ситуации в регионе за последние дни — с субботы более 600 снарядов и ракет были запущены по южной части Израиля из сектора Газа.
По сообщениям израильских СМИ, в результате противостояния в секторе Газа погибли по меньшей мере 13 человек, шесть из которых идентифицировали как членов ХАМАС и организации «Исламский джихад». Число жертв в Израиле достигло пяти человек.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным не прекращать массированные атаки по позициям ХАМАС. По его мнению, такие действия позволят восстановить мир и безопасность для жителей региона.
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