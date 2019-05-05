ХАМАС с субботы наносит ракетные удары по южной части Израиля, фото: Delfi

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Выпущенная израильскими военными ракета попала в секторе Газа в автомобиль одного из руководителей правящей партии ХАМАС — Хамеда Ахмеда Абед Худри.

В результате Худри погиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свидетелей инцидента.

Отмечается, что он отвечал за перевод средств из Ирана вооруженным группам в секторе Газа.

Свидетели сообщают, что по автомобилю Худри был нанесен воздушный удар.

Впоследствии израильская армия опубликовала видео инцидента.

Удары Израиля по сектору Газа стали результатом обострения ситуации в регионе за последние дни — с субботы более 600 снарядов и ракет были запущены по южной части Израиля из сектора Газа.

По сообщениям израильских СМИ, в результате противостояния в секторе Газа погибли по меньшей мере 13 человек, шесть из которых идентифицировали как членов ХАМАС и организации «Исламский джихад». Число жертв в Израиле достигло пяти человек.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным не прекращать массированные атаки по позициям ХАМАС. По его мнению, такие действия позволят восстановить мир и безопасность для жителей региона.