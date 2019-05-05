В Японии планируют начать производство одежды из искусственной паутины (ФОТО)

Паутина состоит из волокон, которые являются легкими, гибкими и могут поглощать удары

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Ракурс

Японский стартап Spiber научился успешно синтезировать паутину.

Компания надеется уже в этом году начать продажу одежды, изготовленной из этого прочного и экологически чистого волокна, сообщает телеканал NHK.

Компания Spiber базируется в городе Цуруока, что на севере Японии. Она приняла участие в японской правительственной программе по разработке новых материалов. Ее специалисты проанализировали гены, которые регулируют создание различных видов паутины.

Исследователи синтезировали белки, которые составляют гены, необходимые для создания волокон, напоминающих паутину.

Они утверждают, что волокна могут найти применение во многих сферах, в частности при производстве кузова автомобиля, который должен быть легкими, но прочными, а также для синтетических волос, которые требуют мягкости.

Кроме того, разработчики придумали прототип внешней одежды с использованием новой технологии.

Пауки создают свои паутины из волокон, которые являются легкими, гибкими и могут поглощать удары. По словам исполнительного директора компании Казухиде Секияма, уже удалось создать гибкие и легкие синтетические волокна, однако нужно еще приложить усилия, чтобы придать им силу природных волокон паутины.

Разработчики отмечают, что эти волокна не производятся из нефти или других ископаемых видов топлива.

Напомним, в прошлом году в Греции миллионы пауков, которые облюбовали заросли на берегах озера близ города Етолико, превратили эту территорию в настоящие декорации для фильма ужасов. Пауки покрыли побережье, деревья, кусты и некоторые дома настолько плотной паутиной, что разорвать ее было почти невозможно.