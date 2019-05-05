В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, фото: dp.ru

https://racurs.ua/n121577-vo-vremya-avariynoy-posadki-samoleta-v-moskve-pogibli-13-chelovek.html

Ракурс

Вследствие аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево», по предварительной информации, погибли 13 человек.

Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Всего не борту самолета находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск в 17.50 по местному времени, однако вскоре запросил экстренную посадку из-за пожара. Источники агентства в экстренных службах сообщили, что причиной возникновения пожара могло стать попадание в самолет молнии.

Приземлиться Superjet-100 смог только со второй попытки. Огонь полностью уничтожил хвостовую часть самолета.

По информации агентства «Интерфакс», неизвестна судьба еще 13-ти пассажиров. Спасатели пытаются их найти в хвостовой части самолета, где они могут быть среди задних сидений.

Телеграмм канал Mash сообщает, что сейчас в аэропорту работает только одна взлетно-посадочная полоса.

Напомним, ранее сообщалось, что Sukhoi Superjet-100 во время экстренной посадки ударился о взлетную полосу шасси и носом. Поврежденное шасси пробило топливные баки, в результате чего самолет мгновенно охватило пламя.