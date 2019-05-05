Боевики под прикрытием тумана пытались занять выгодные позиции, фото: «112 Украина»

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Ракурс

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе во время боя с оккупантами в районе села Николаевка исчез украинский военнослужащий.

Инцидент произошел на днях, когда группа оккупантов под прикрытием тумана пыталась занять более выгодные для себя позиции. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Командование морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что украинские военнослужащие вовремя заметили перемещение сил противника и открыли огонь, заставив боевиков отступить.

В это время на помощь морским пехотинцам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага. Для прикрытия отступающих боевиков силы противника начали обстреливать группу из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время этих событий исчез один из украинских военнослужащих.

«В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации», — отмечают в командовании морской пехоты.

Кроме того, командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям относительно установления режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, мешая осуществлению тщательного поиска пропавшего военнослужащего.

Сегодня стало известно, что его тело может находиться в морге в одном из городов на временно оккупированной территории.

Сейчас принимаются меры по идентификации погибшего человека. В случае, если подтвердится, что это пропавший военнослужащий, будут приниматься меры для возвращения его тела, отмечают в командовании морской пехоты.

Напомним, в мае прошлого года во время боя на Донбассе исчез украинский военнослужащий. Как впоследствии оказалось, морской пехотинец потерял связь со своим подразделением, однако впоследствии самостоятельно вернулся в расположение.