Бойовики під прикриттям туману намагалися зайняти вигідні позиції, фото: «112 Украина»

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Ракурс

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі під час бою з окупантами в районі села Миколаївка зник український військовослужбовець.

Інцидент стався цими днями, коли група окупантів під прикриттям туману намагалася зайняти більш вигідні для себе позиції. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що українські військовослужбовці вчасно помітили переміщення сил противника й відкрили вогонь, змусивши бойовиків відступити.

В цей час на допомогу морським піхотинцям підійшла резервна група, котра почала переслідувати ворога. Для прикриття відступаючих бойовиків, сили ворога почали обстрілювати групу з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час цих подій зник один із українських військовослужбовців.

«В районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації», — наголошують в командуванні морської піхоти.

Крім того, командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці. Однак ворог на поступки не пішов та продовжував обстріли, заважаючи здійсненню ретельного пошуку зниклого військовослужбовця.

Сьогодні стало відомо, що його тіло може перебувати в морзі в одному з міст на тимчасово окупованій території.

Наразі вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи. У випадку, якщо підтвердиться, що це зниклий військовослужбовець, вживатимуться заходи для повернення його тіла, наголошують у командуванні морської піхоти.

Нагадаємо, у травні минулого року під час бою на Донбасі зник український військовослужбовець. Як згодом виявилося, морський піхотинець втратив зв’язок зі своїм підрозділом, проте згодом самотужки повернувся у розташування.