В аеропорту «Шереметьєво» здійснив екстрену посадку літак Sukhoi Superjet-100, фото: dp.ru

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Внаслідок аварійної посадки літака Sukhoi Superjet-100 в московському аеропорту «Шереметьєво», за попередньою інформацією, загинули 13 осіб.

Доля ще кількох осіб залишається невідомою. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Всього не борту літака перебували 78 осіб, включаючи п’ятьох членів екіпажу.

Літак вилетів з Москви до Мурманська о 17.50 за місцевим часом, проте невдовзі запросив екстрену посадку через пожежу. Джерела агентства в екстрених службах повідомили, що причиною виникнення пожежі могло стати влучання в літак блискавки.

Приземлитися Superjet-100 зміг лише з другої спроби. Вогонь повністю знищив хвостову частину літака.

За інформацією агентства «Інтерфакс», невідомою є доля ще 13-ти пасажирів. Рятувальники намагаються їх знайти в хвостовій частині літака, де вони можуть бути серед задніх сидінь.

Телеграм-канал Mash повідомляє, що наразі в аеропорту працює лише одна злітно-посадкова смуга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Sukhoi Superjet-100 під час екстреної посадки вдарився о злітну смугу шасі та носом. Пошкоджене шасі пробило паливні баки, в результаті чого літак миттєво охопило вогнем.