Пасажирський літак загорівся в момент приземлення в аеропорту Шереметьєво, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n121574-v-aeroportu-moskvy-zdiysnyv-ekstrene-pryzemlennya-ohoplenyy-vognem-litak-video.html

Ракурс

У Росії в московському аеропорту «Шереметьєво» здійснив екстрене приземлення охоплений вогнем літак Superjet-100, котрий прямував до Мурманська.

На борту перебували 78 пасажирів, з них щонайменше шестеро постраждали. Про це повідомляє телеканал «360 Подмосковье».

У російському МНС заявляють, що пожежникам вже вдалося впоратися з відкритим вогнем. Очевидці повідомляють, що всі рейси в аеропорту затримані, багаж нікому не видають.

За інформацією агентства «Інтерфакс», літак повернувся до «Шереметьєво» через пожежу, що спалахнула на борту. Superjet-100 встиг подати сигнал лиха, саме приземлення відбувалося при повній відсутності радіозв’язку із землею.

Здійснити екстрене приземлення вдалося лише з другої спроби. В момент приземлення він вдарився шасі та носом о злітну смугу.

За інформацією телеграм-каналу Mash, пошкоджене шасі пробило паливні баки, загорівся лівий двигун, літак майже миттєво охопило полум’я.

За неофіційною інформацією, внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загинуло.

Момент посадки горящего Суперджета в Шереметьево.



Все 78 человек эвакуированы с борта, погибших нет, несколько пострадавших pic.twitter.com/qBMvhxh3Ce — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 травня 2019 р.

«Разбился» — громко сказано.

Самолет цел, и есть выжившие pic.twitter.com/u5mlaX6ERF — SobiNews (@SobiNewsCom) 5 травня 2019 р.

Нагадаємо, у березні 2017 року в Перу під час приземлення загорівся літак Boeing 737 зі 140 пасажирами на борту. Місцеві ЗМІ тоді повідомляли, що все обійшлося лише незначними травмами в кількох пасажирів.