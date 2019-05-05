Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пасажирський літак загорівся в момент приземлення в аеропорту Шереметьєво, фото: РИА «Новости»

В аеропорту Москви здійснив екстрене приземлення охоплений вогнем літак (ВІДЕО)

5 тра 2019, 19:40
999

У Росії в московському аеропорту «Шереметьєво» здійснив екстрене приземлення охоплений вогнем літак Superjet-100, котрий прямував до Мурманська.

На борту перебували 78 пасажирів, з них щонайменше шестеро постраждали. Про це повідомляє телеканал «360 Подмосковье».

У російському МНС заявляють, що пожежникам вже вдалося впоратися з відкритим вогнем. Очевидці повідомляють, що всі рейси в аеропорту затримані, багаж нікому не видають.

За інформацією агентства «Інтерфакс», літак повернувся до «Шереметьєво» через пожежу, що спалахнула на борту. Superjet-100 встиг подати сигнал лиха, саме приземлення відбувалося при повній відсутності радіозв’язку із землею.

Здійснити екстрене приземлення вдалося лише з другої спроби. В момент приземлення він вдарився шасі та носом о злітну смугу.

За інформацією телеграм-каналу Mash, пошкоджене шасі пробило паливні баки, загорівся лівий двигун, літак майже миттєво охопило полум’я.

За неофіційною інформацією, внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загинуло.

Нагадаємо, у березні 2017 року в Перу під час приземлення загорівся літак Boeing 737 зі 140 пасажирами на борту. Місцеві ЗМІ тоді повідомляли, що все обійшлося лише незначними травмами в кількох пасажирів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Останні публікації

Показати більше
Новини партнерів
Загрузка...