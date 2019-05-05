Пассажирский самолет загорелся в момент приземления в аэропорту Шереметьево, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n121574-v-aeroportu-moskvy-sovershil-ekstrennoe-prizemlenie-ohvachennyy-ognem-samolet-video.html

Ракурс

В России в московском аэропорту «Шереметьево» совершил экстренное приземление охваченный огнем самолет Superjet-100, который направлялся в Мурманск.

На борту находились 78 пассажиров, из них по меньшей мере шесть пострадали. Об этом сообщает телеканал «360 Подмосковье».

В российском МЧС заявляют, что пожарным уже удалось справиться с открытым огнем. Очевидцы сообщают, что все рейсы в аэропорту задержаны, багаж никому не выдают.

По информации агентства «Интерфакс», самолет вернулся в «Шереметьево» из-за пожара, вспыхнувшего на борту. Superjet-100 успел подать сигнал бедствия, само приземление происходило при полном отсутствии радиосвязи с землей.

Осуществить экстренное приземление удалось лишь со второй попытки. В момент приземления самолет ударился шасси и носом о взлетную полосу.

По информации телеграмм-канала Mash, поврежденное шасси пробило топливные баки, загорелся левый двигатель, самолет почти мгновенно охватило пламя.

По неофициальной информации, в результате инцидента не менее десяти человек погибли.

Момент посадки горящего Суперджета в Шереметьево.



Все 78 человек эвакуированы с борта, погибших нет, несколько пострадавших pic.twitter.com/qBMvhxh3Ce — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 травня 2019 р.

«Разбился» — громко сказано.

Самолет цел, и есть выжившие pic.twitter.com/u5mlaX6ERF — SobiNews (@SobiNewsCom) 5 травня 2019 р.

Напомним, в марте 2017 года в Перу во время приземления загорелся самолет Boeing 737 со 140 пассажирами на борту. Местные СМИ тогда сообщали, что все обошлось лишь незначительными травмами у нескольких пассажиров.