Павутина складається з волокон, які є легкими, гнучкими і можуть поглинати удари

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Японський стартап Spiber навчився успішно синтезувати павутину.

Компанія сподівається вже цього року розпочати продаж одягу, виготовленого з цього міцного та екологічно чистого волокна, повідомляє телеканал NHK.

Компанія Spiber базується в місті Цуруока, що на півночі Японії. Вона взяла участь у японській урядовій програмі з розробки нових матеріалів. Її фахівці проаналізували гени, які регулюють виробництво різних видів павутини.

Дослідники синтезували білки, що складають гени, необхідні для створення волокон, які нагадують павутину.

Вони стверджують, що волокна можуть знайти застосування в багатьох сферах, зокрема при виробництві кузову автомобіля, який повинен бути легкими, але міцними, а також для синтетичного волосся, яке вимагає м’якості.

Крім того, розробники придумали прототип зовнішнього одягу з використанням нової технології.

Павуки створюють свої павутини з волокон, які є легкими, гнучкими і можуть поглинати удари. За словами виконавчого директора компанії Казухіде Секіяма, вже вдалося створити гнучкі і легкі синтетичні волокна, однак потрібно ще докласти зусиль, щоб надати їм силу природних волокон павутини.

Розробники наголошують, що ці волокна не виготовляються з нафти або інших викопних видів палива.

Нагадаємо, торік у Греції мільйони павуків, що уподобали зарості на берегах озера поблизу міста Етоліко, перетворили цю територію на справжні декорації для фільму жахів. Павуки вкрили узбережжя, дерева, кущі та деякі будинки настільки щільною павутиною, що розірвати її було майже неможливо.