Премьер Израиля приказал не прекращать атаки на объекты ХАМАС. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n121566-premer-izrailya-prikazal-voennym-bespreryvno-atakovat-pozicii-hamas-v-sektore-gaza.html

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным Армии обороны Израиля не прекращать удары по позициям ХАМАС (палестинское исламское движение и политическая партия) в секторе Газа.

Глава правительства отправил на границу с палестинским регионом подразделения армии и бронетехнику. Массированные атаки по палестинцам предписано осуществлять непрерывно. Нетаньяху считает, что такие действия позволят восстановить мир и безопасность для жителей региона. Об этом сообщает издание Walla News.

«Я приказал Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты», — заявил премьер.

Последняя информация, обнародованная изданием Haaretz свидетельствует, что боевики выпустили из сектора Газа по территории Израиля не менее 450 ракет. В ответ Армия обороны Израиля атаковала 200 объектов группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате обстрелов за последние сутки погиб один гражданин Израиля и шесть палестинцев. В результате боевых действий пострадали 83 человека, девять из них были ранены осколками снарядов.

Напомним, ранее Израиль атаковал 120 объектов в секторе Газа. В частности, ракеты направляли на штаб-квартиру разведслужбы военизированного формирования ХАМАС. Палестинцы в течение 4 мая выпустили по Израилю более 250 ракет.