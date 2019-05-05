Израиль выпустил ракеты по сектору Газа. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n121555-armiya-izrailya-atakovala-120-obektov-v-sektore-gaza-est-pogibshie.html

Ракурс

Израиль атаковал 120 объектов в секторе Газа. Атакованные здания связаны с ХАМАС и боевиками «Исламского джихада».

Таким образом Армия обороны Израиля ответила на ракетный обстрел из сектора Газа. В результате ракетной атаки погибли по меньшей мере девять человек. В частности, жертвой израильских атак стал арабский парень, который погиб при разрыве ракеты в лагере Бурейдж, расположенном в центральной части сектора. Кроме того, атакована штаб-квартира разведслужбы военизированного формирования ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Палестинцы в течение 4 мая выпустили по Израилю более 250 ракет. Часть из них удалось перехватить системой противовоздушной обороны «Железный купол». Но некоторые из ракет все же достигли земли. В частности, одна из них упала в Сдероте рядом с детским садом. Также ракеты достигли таких городов, как Беэр-Шева, Реховот и Ашдод.

По информации издания Times of Israel, в результате ракетных ударов ранения получили по меньшей мере три израильских гражданина. Одна из раненых — 80-летняя женщина.

Напомним, 4 мая боевики выпустили десять ракет в сторону Израиля. Военные отбили атаку и нанесли ответный удар. В результате атаки погиб 22-летний палестинец.