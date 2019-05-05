Ізраїль випустив ракети по сектору Газа. Фото: NewsOne

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Ізраїль атакував 120 об'єктів у секторі Газа. Атаковані будівлі пов’язані з ХАМАС і бойовиками «Ісламського джихаду».

Таким чином Армія оборони Ізраїлю відповіла на ракетний обстріл із сектору Газа. Внаслідок ракетної атаки загинули щонайменше дев’ятеро осіб. Зокрема, жертвою ізраїльських атак став арабський хлопець, який загинув при розриві ракети в таборі Бурейдж, розташованому в центральній частині сектора. Крім того, атаковано штаб-квартиру розвідслужби воєнізованого формування ХАМАС. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera із посиланням на власні джерела.

Палестинці впродовж 4 травня випустили по Ізраїлю понад 250 ракет. Частину з них вдалося перехопити системою протиповітряної оборони «Залізний купол». Але деякі з ракет все ж досягли землі. Зокрема одна з них впала в Сдероті поруч з дитячим садом. Також ракети досягли таких міст, як Беер-Шева, Реховот і Ашдод.

За інформацією видання Times of Israel, внаслідок ракетних ударів поранення дістали щонайменше троє ізраїльських громадян. Одна із поранених — 80-річна жінка.

Нагадаємо, 4 травня бойовики випустили десять ракет у бік Ізраїлю. Військові відбили атаку і завдали удару у відповідь. Внаслідок атаки загинув 22-річний палестинець.